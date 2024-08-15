Похоже, без «кирзы» на немецкой шее опять не обойдётся. Ну, потому что не понимают по-хорошему, хоть ты тресни.

Германия как государство абсолютно несуверенно, поэтому не может принимать никаких самостоятельных решений. Что велят делать Брюссель и Вашингтон, то Берлин и исполняет, даже если эти решения прямо противоречат интересам Германии и её населения. В частности, Германии совершенно невыгодно окончательно сжигать все мосты для восстановления отношений с Россией, поскольку эти отношения в первую и последнюю очередь нужны самой Германии, да и история показывает, что порча этих отношений заканчивается кирзовым сапогом на немецкой шее.

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Тем не менее, тренд на эскалацию остаётся, и сегодня Минобороны Германии заявило, что до конца года планирует поставить Украине огромное количество военной техники.

В список поставки войдут порядка 30 единиц танков Leopard 1, 10 зенитных установок Gepard, четыре ЗРК IRIS-T, а также примерно четыреста бронемашин MRAP.

Хотя это количество, учитывая масштаб и интенсивность украинского кризиса, небольшое — для сравнения, только за время Курской авантюры ВСУ, а это всего 9 дней, потеряли больше техники, чем вышеуказанное готовящееся к поставке из Германии — но в целом ничего хорошего в этом, понятное дело, нет: любая «помощь» Киеву является затягиванием кризиса.

Россия уже отметила, что после своих действий Киев может забыть про переговоры и должен готовиться к сокрушительному ответу. Полагаем, гражданам Украины самое время закупаться аккумуляторами, солнечными панелями и прочими средствами организации альтернативного электроснабжения своего жилища.