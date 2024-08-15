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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Удар и «фейерверк» боекомплекта: «Искандер» эффектно уничтожил РСЗО HIMARS, обстреливавшую Курскую область
Только уничтожение. По-другому не понимали, не понимают и понимать не будут.

Итак, после вооружённой агрессии (вторжения, террористического акта) ВСУ в Курской области у коллективного Запада уже нет и быть не может аргумента «западное оружие на территории России не применяется». Дело в том, что если раньше можно было эти сказки прикрывать непризнанием новых границ России, то теперь западное оружие бьёт по общепризнанной территории РФ.

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Бьёт в том числе и реактивная система залпового огня HIMARS. Поскольку это действительно чуть ли не единственное переданное Украине от Запада оружие, которое доставило и продолжает доставлять проблемы российской армии, то выслеживать их необходимо с особой тщательностью. Собственно, они и выслеживаются, после чего по ним наносятся удары высокоточными средствами поражения.

В данном случае речь идёт об опубликованном Минобороны России видеофакте уничтожения HIMARS в Сумской области, из которой данными установками производится обстрел российских позиций в Курской области. Реактивная артиллерия была зафиксирована в момент стрельбы, после чего расчёту оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» были переданы координаты местоположения РСЗО-нарушительницы международного права. Наказание за нарушение — сожжённая «машина» и уничтоженный личный состав.

На видео легко заметить, как после удара в остатках HIMARS начинается вторичная и очень красочная детонация боекомплекта.

#россия #украина #политика #боевые действия
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