И закрутился «Вихрь».

Самым эффективным средством уничтожения бронетехники в промышленных масштабах является авиация: вертолёты, истребители-бомбардировщики и, если таковые имеются, крупные ударные беспилотники. Поскольку вторжение ВСУ в Курскую область — дело нешуточное, то и ответ на него точно такой же серьёзный. В частности, бронетехника ВСУ активно уничтожается авиационными средствами поражения, такими, как управляемые ракеты «Вихрь», являющиеся штатным вооружением разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор».

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Работа «Аллигаторов» ведётся ежедневно, и Минобороны также ежедневно публикует кадры результатов этой работы. Так, сегодня лётчики Ка-52 уничтожили бронетехнику в приграничном районе Курской области.

Напомним, что в Курской авантюре командование ВСУ и политическое руководство Украины допустили ту же самую ошибку, что и во время «контрнаступа» летом 2023 года: пошли в атаку, не имея авиации, против страны, обладающей одними из самых больших и уж точно самыми боеспособными и обладающими самым большим опытом на текущий день военно-воздушными силами в мире. Исход таких авантюр заранее предрешён.