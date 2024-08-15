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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Немецкое издание Bild допускает, что Курская авантюра Зеленского может закончиться капитуляцией Украины
Не «может», а обязательно закончится именно так. Предупреждали же.

Своей выходкой в Курской области киевское политическое руководство, скорее всего, не только гарантировало обесточивание Украины в рамках российских ракетных ударов возмездия по остаткам энергосистемы, но и полностью перечеренуло «мирный трек». Попутно с этим официальный Киев обозлил Китай, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Венгрию и ряд других стран, призывавших Украину к приходу в себя и трезвой оценке ситуации.

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И вот, как считает немецкий таблоид Bild, Курская авантюра Зеленского (нелегитимный президент Украины с точки зрения РФ и конституции Украины), а иначе как авантюрой произошедшее назвать невозможно, не усилит переговорные позиции Киева, как об этом мечтают отдельные украинские функционеры, а приведёт ровно к противоположному исходу: ускорит капитуляцию Киева.

Как пишет Bild, Киев слишком много поставил на эту операцию, и сейчас вынужден стягивать резервы в Курскую область вместо того, чтобы усиливать позиции ВСУ там, где это действительно имеет значение — на территориях, ранее бывших восточными регионами Украины. Такое положение дел может привести к тому, что восточная часть линии боевого соприкосновения начнёт трещать по швам ещё сильнее, чем сейчас. А поскольку исход конфликта решится именно на Донбассе, то авантюра Киева в Курской области может легко привести к ускорению поражения Украины и, как следствие, к её капитуляции перед вооружёнными силами России. Это, считают в Bild, будет катастрофой.

Понятно, что никакой катастрофой это не будет, а для граждан Украины так-то это и вовсе самый идеальный вариант, ведь чем быстрее (на любых условиях) закончится этот кризис, тем больше инфраструктуры и экономики страны останется в целом и работоспособном состоянии и тем меньше призовут в армию украинских мужчин, на плечи которых свалится послевоенное восстановление страны, которую довело до ручки её собственное инфантильное и маловменяемое политическое руководство.

#россия #украина #политика #боевые действия
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Видео: Ка-52 «Аллигатор» отработал ракетным вооружением по бронетехнике ВСУ в Курской области
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