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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
СОЛЛЕРС запускает производство картеров для Sollers Argo при поддержке ФРП
Картеры применяются при сборке механических шестиступенчатых коробок передач.

На индустриальной площадке Заволжского моторного завода в Нижегородской области стартовало серийное производство алюминиевых картеров для легких коммерческих автомобилей Sollers Argo. Новый проект реализует группа СОЛЛЕРС при финансовой поддержке Фонда развития промышленности (ФРП).

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Средства займа ФРП, общая сумма которого превышает 564 млн рублей, были направлены на приобретение новой литейной и технологической оснастки, режущего и мерительного инструмента, проведение модернизации и пуско-наладки литейного оборудования, а также запуск и отладку технологического процесса.

«Локализация производства передних и задних картеров — это один из этапов масштабной локализационной программы группы СОЛЛЕРС, — отметил генеральный директор ООО «Соллерс Производство Трансмиссий» Ильнур Сахабиев. — Это позволит нам повысить конкурентоспособность и нарастить объёмы производства продукции, выпускаемой на предприятиях группы. Значительную финансовую поддержку в этой работе нам оказывает Фонд развития промышленности».

Производство механических коробок передач, а также частично комплектующих к ним, включая картеры, финансируется при участии Фонда развития промышленности (ФРП). Общий бюджет проекта превышает 710 млн рублей.

СОЛЛЕРС планирует до конца 2024 года выпустить до 8 тыс. картеров, с последующим ежегодным ростом объемов продукции. В будущем ожидается появление локальных агрегатов на других моделях автомобилей Sollers и УАЗ.

Изготавливаемые картеры применяются при сборке механических шестиступенчатых коробок передач, выпускаемых в Заволжье, которые в свою очередь устанавливаются на малотоннажные коммерческие автомобили Sollers Argo.

#производство #сделано в рф
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