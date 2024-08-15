Процесс идёт.

Как мы уже отмечали неоднократно, российский энергетический фонд нуждается не только в массивном расширении мощностей, но и в модернизации уже существующих электростанций. С этой целью практически по всей стране сейчас проходит модернизация энергоблоков электростанций, и Дальний Восток — не исключение. Так, сегодня компания «ЭЛСИБ» сообщила о том, что отправила заказчику статор второго турбогенератора для выполнения работ по реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2.

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Всего, как уточняется, «ЭЛСИБ» поставит н данную электростанцию три турбогенератора ТФ-130-2УХ4. Первый был поставлен и введён в эксплуатацию в начале текущего года. Второй прибудет, по всей видимости, в 2025-м, ну а третий собираются установить в 2026-м.

Модернизация генерирующего оборудования позволит увеличить электрическую мощность Владивостокской ТЭЦ-2. Сейчас этот показатель составляет 497 МВт.