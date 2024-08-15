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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
«Барнаульский завод АТИ» открыл новую линию производства тормозных колодок и накладок для техники из РФ и РБ
Это позволит увеличить объём выпуска на 50% — до 2,3 млн изделий в год.

На Алтае «Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий» («Барнаульский завод АТИ») запустил вторую очередь цеха по производству тормозных колодок и накладок. Это событие знаменует собой важный шаг в развитии отечественного производства компонентов для грузовой, пассажирской и специальной техники.

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При производстве тормозных колодок и накладок применяется современное технологическое оборудование и оснастка, что позволяет при сокращении этапов производства и снижении затрат получать продукцию более высокого качества в соответствии с требованиями рынка.

Завод специализируется на выпуске тормозных колодок и накладок для широкого спектра транспортных средств, включая грузовики, прицепы, автобусы, трамваи, поезда и вагоны метро. Продукция поставляется как на российский, так и на белорусский рынки. Среди партнеров предприятия — такие гиганты, как «КАМАЗ», «Урал», «МАЗ», «БелАЗ», а также производители железнодорожного транспорта, включая «Синару», «Уральский завод транспортного машиностроения», «Федеральную пассажирскую компанию», «Аэроэкспресс» и «Белкоммаш».

Инвестиции в расширение производства превысили 200 млн рублей. Значительную часть этой суммы — 157 млн рублей — составил льготный займ, предоставленный Фондом развития промышленности (ФРП) по программе «Автокомпоненты». Благодаря этим инвестициям «Барнаульский завод АТИ» смог установить новую производственную линию полного цикла, которая позволит увеличить объём выпуска тормозных колодок и накладок на 50%, до 2,3 млн изделий в год. Уровень локализации производства достигает 95%.

Реализация проекта «Барнаульским заводом АТИ» имеет стратегическое значение для российского рынка фрикционных изделий. По оценкам предприятия, около 50% этого рынка в настоящее время контролируется зарубежными компаниями. Расширение производственных мощностей позволит укрепить позиции отечественных производителей и снизить зависимость от импорта.

Стоит отметить, что «Барнаульский завод АТИ» — не единственное предприятие в регионе, которое активно модернизирует свое производство. В конце 2023 года «Барнаул РТИ», также входящий в Барнаульский промышленный химический кластер, провел модернизацию производства резинотехнических изделий при поддержке Фонда развития промышленности, который выделил 121 млн рублей по программе «Производительность труда».

#автомобили #производство #сделано в рф
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