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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ — о работе по уничтожению подразделений ВСУ в Курской области по состоянию на 15 августа
Уничтожается не только в Курской области, но и в виде резервов в Сумской области Украины.

Уже больше недели продолжается вооружённая агрессия (вторжение, террористический акт) ВСУ в Курской области. Следует понимать, что зашедшая группировка ВСУ имеет численность в несколько тысяч человек, и даже если киевское военно-политическое руководство вдруг перестанет посылать на это направление подкрепления, то, учитывая суточную «убыль» этой группировки в результате действий ВС РФ и Росгвардии, процесс затянется ещё как минимум не несколько недель.

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Сейчас обстановка в региона стабильно непростая, и активного движения линии боевого соприкосновения обратно в направлении границы с Украиной пока не наблюдается. Тем не менее, боевые действия ведутся, и подразделениям ВСУ наносится колоссальное поражение. В частности, в районах населённых пунктов Кремяное и Русская Конопелька поражались подразделения ВСУ и были сорваны атаки. Также были пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ в районах населённых пунктов Варваровка, Сафоновка, Шептуховка, Какчук, Алексеевское и Матвеевка. Параллельно с этим были нанесены удары по подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Ольговка, Снагость, Погребки, Мирное, Заолешенка, Успеновка и Южное.

Вместе с тем продолжается работа по уничтожению резервов ВСУ в Сумской области. Так, в районе населённого пункта Лубны в Сумской области ударом «Искандер-М» была уничтожена колонна, состоявшая из 15 топливозаправщиков. Очевидно, предназначенных для заправки военной техники ВСУ в Курской области. Также были нанесены удары по местам скопления резервов ВСУ, складам боеприпасов и материальных средств в Сумской области.

За сутки ВСУ в рамках своей Курской авантюры потеряли до 340 человек личного состава, 19 единиц бронетехники, 8 автомобилей, 5 единиц артиллерии, 1 установку РСЗО, а также две станции радиоэлектронной борьбы. Всего потери ВСУ за время Курской авантюры достигли примерно 2 640 человек и нескольких сотен единиц военной техники.

#россия #украина #политика #боевые действия
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Видео: Ка-52 «Аллигатор» отработал ракетным вооружением по бронетехнике ВСУ в Курской области
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