Реконструкции подвергнутся 11 административно-бытовых корпусов.

За закрытыми дверями совета директоров «Казаньоргсинтеза» развернулось обсуждение амбициозных инвестиционных программ, направленных на модернизацию и расширение производства. Как стало известно изданию «БИЗНЕС Online», ключевыми темами стали завершение реконструкции производства полиэтиленов и строительство собственной парогазовой установки.

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В рамках масштабной программы модернизации «Казаньоргсинтез» инвестирует 8,5 млрд рублей в реконструкцию 11 административно-бытовых корпусов. Первый обновлённый комплекс уже открыл свои двери для сотрудников трёх производств. Здесь созданы комфортные условия труда, включая оснащенные инфракрасным обогревом остановочные площадки, солнечные батареи на крыше здания и станции зарядки для электромобилей. Внутри корпуса установлен аппарат ЭСМО для электронного прохождения медосвидетельствования.

Значительный прирост производственных мощностей ожидается после завершения реконструкции технологической линии полимеризации (реактор «В») на производстве полиэтиленов. Этот проект, прогресс по которому, по словам главного инженера КОСа Рустема Музафарова, превышает 98,9%, планируется завершить в IV квартале 2024 года. Запуск реактора «В» позволит увеличить выпуск полиэтилена на 20%. Сырьём для производства станет этилен с комплекса ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима», где в настоящее время идут пуско-наладочные работы.

«Казаньоргсинтез» не только наращивает объёмы производства, но и расширяет ассортимент выпускаемой продукции. За последний год предприятие разработало и запустило в производство пять новых марок полиэтилена и три марки поликарбоната, которые востребованы в таких отраслях, как автомобилестроение и сельское хозяйство.

Еще один стратегический проект — строительство парогазовой установки (ПГУ-250). На сегодняшний день работы выполнены более чем на 75%, и на площадку уже доставлено все основное технологическое оборудование. Завершение этого проекта, которое можно сравнить с созданием собственной «энергетической артерии» предприятия, обеспечит «Казаньоргсинтез» независимой энергогенерацией.