Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
«Казаньоргсинтез» увеличит объёмы производства полиэтилена на 20 % за счёт модернизации на 8,5 млрд рублей
Реконструкции подвергнутся 11 административно-бытовых корпусов.

За закрытыми дверями совета директоров «Казаньоргсинтеза» развернулось обсуждение амбициозных инвестиционных программ, направленных на модернизацию и расширение производства. Как стало известно изданию «БИЗНЕС Online», ключевыми темами стали завершение реконструкции производства полиэтиленов и строительство собственной парогазовой установки.

реклама

В рамках масштабной программы модернизации «Казаньоргсинтез» инвестирует 8,5 млрд рублей в реконструкцию 11 административно-бытовых корпусов. Первый обновлённый комплекс уже открыл свои двери для сотрудников трёх производств. Здесь созданы комфортные условия труда, включая оснащенные инфракрасным обогревом остановочные площадки, солнечные батареи на крыше здания и станции зарядки для электромобилей. Внутри корпуса установлен аппарат ЭСМО для электронного прохождения медосвидетельствования.

Значительный прирост производственных мощностей ожидается после завершения реконструкции технологической линии полимеризации (реактор «В») на производстве полиэтиленов. Этот проект, прогресс по которому, по словам главного инженера КОСа Рустема Музафарова, превышает 98,9%, планируется завершить в IV квартале 2024 года. Запуск реактора «В» позволит увеличить выпуск полиэтилена на 20%. Сырьём для производства станет этилен с комплекса ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима», где в настоящее время идут пуско-наладочные работы.

«Казаньоргсинтез» не только наращивает объёмы производства, но и расширяет ассортимент выпускаемой продукции. За последний год предприятие разработало и запустило в производство пять новых марок полиэтилена и три марки поликарбоната, которые востребованы в таких отраслях, как автомобилестроение и сельское хозяйство.

Еще один стратегический проект — строительство парогазовой установки (ПГУ-250). На сегодняшний день работы выполнены более чем на 75%, и на площадку уже доставлено все основное технологическое оборудование. Завершение этого проекта, которое можно сравнить с созданием собственной «энергетической артерии» предприятия, обеспечит «Казаньоргсинтез» независимой энергогенерацией.

#производство #сделано в рф
+
Написать комментарий (0)
Челябинская «Электромашина» усиливает оборонный потенциал с помощью передовой линии цинкования
Срок службы запущенного в 1966 году исследовательского реактора на Урале продлили до 2040 года
В России создали отечественный аналог A-GPS для ускорения определения местоположения — он работает на базе ГЛОНАСС
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему не нужно начинать играть в Hamster Kombat, и когда пользователи получат виртуальные токены
4
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер на самой популярной в мире видеокарте в 2024 году
5
Какой процессор купить для апгрейда ПК, и почему в сторону Intel лучше не смотреть
173
Подборка игр, которые ошибочно причисляют к киберпанку
14
Если ли смысл сегодня брать GeForce GTX 1080 Ti, и что нужно знать при покупке видеокарты с рук
24
О кактусе возле монитора и других народных приметах
8
Как обновить Windows Vista до самой последней версии в 2024 году
9
Что такое родительский контроль в интернете, и нужно ли ограничивать доступ детей к умным гаджетам
4
Как была решена серьёзная проблема распространения софта для Linux в дистрибутиве Chimbalix
2
О будущем Xbox - американские поклонники Microsoft обсудили перспективы любимого бренда
+

Сейчас обсуждают

Clamwult
14:49
Психически нездоровый человек, а также умственно неполноценный, это вот ты, и Воврот который прямо сейчас минусы нафигачивает, любой врач вас обоих давно бы упёк увидев такое поведение. Воврот кстати ...
Если ли смысл сегодня брать GeForce GTX 1080 Ti, и что нужно знать при покупке видеокарты с рук
denacifikator
14:49
марс гомно пастила,я брал раз в 90-х марс на закуску и выкинул его попробовав.
Производитель шоколадок Mars хочет купить производителя чипсов Pringles за 36 млрд долларов
Вадим Данилов
14:47
Нам так важно знать мнение психически нездорового человека :D :D :D
Если ли смысл сегодня брать GeForce GTX 1080 Ti, и что нужно знать при покупке видеокарты с рук
Clamwult
14:45
Пошло отсюда ничтожество с дохлой картой с Авито
Если ли смысл сегодня брать GeForce GTX 1080 Ti, и что нужно знать при покупке видеокарты с рук
Вадим Данилов
14:44
То есть справку от психиатра ты ссышь показывать :D :D :D
Если ли смысл сегодня брать GeForce GTX 1080 Ti, и что нужно знать при покупке видеокарты с рук
swr5
14:40
Гикбенч в многоядерке всегда чушь показывает, не надо доверять. Нужны тесты на реальных задачах.
Core Ultra 5 245K опережает Ryzen 5 9600X в многоядерных нагрузках
Артур Белоусов
14:37
Жалкая пародия на B-2 Spirit
Увеличение военного присутствия США на Ближнем Востоке: подводная лодка и авианосцы уже в пути
Clamwult
14:32
хз о чем ты, я написал чистую правду, я реалист, а не тупой баран мыслящий стереотипами, 4060 в 2 раза быстрее чем 1070. Можно купить на Авито от 25к. Я купил 3050 2 года назад за 32к в лучшем исполне...
Если ли смысл сегодня брать GeForce GTX 1080 Ti, и что нужно знать при покупке видеокарты с рук
Antithesis
14:28
Изначально ТМТМ использовался редко, так как маршрут через Россию по Транссибу был более удобным, коротким, безопасным и дешевым (примерно на 30%). Однако после 2022 года геополитическая обстановка из...
Транскаспийский маршрут позволит увеличить грузопоток в обход России
San Sanich
14:20
28,5 сил при 250 кубиках. Спорт так спорт. Ещë и без обтекателей. Дизайн похож на Honda Rebell 300. Может она и есть.
Спортивный мотоцикл Xiangshuai Joy250 поступил в продажу в Китае за 1950 долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем