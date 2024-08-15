Только выезжает на публику, сразу взрывается. Какая «досада».

Британские переданные Украине танки Challenger 2 впервые «засветились» в зоне боевых действий ещё прошлым летом. Именно тогда они начали активно «гореть» в результате огневого воздействия на них российскими средствами поражения, и именно тогда британская власть потребовала от Киева перестать бросать эти танки в бой, где их гарантированно пожгут. Но, по всей видимости, киевские утратившие легитимность функционеры потеряли также и всяческое самообладание и забыли про необходимость отчитываться перед спонсорами, за счёт которых, собственно, и продолжают оказывать сопротивление.

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В рамках вооружённой агрессии ВСУ в Курскую область практически не используется украинская доставшаяся ей в наследство от СССР/России техника — потому что она вся почти полностью уничтожена в ходе боёв в рамках специальной военной операции — зато активно применяется техника коллективно-западного производства. В том числе, как выяснилось сегодня, и британские танки Challenger 2.

Первый из таких «потерявшихся» танков был уничтожен российскими подразделениями, предположительно, ударом дрона-камикадзе «Ланцет». Напомним, Challenger 2 в рамках украинского кризиса показали себя из рук вон плохо: тонут в украинской грязи, горят от попадания дронов и в целом никак себя даже не успевают показать.