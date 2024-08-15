Впрочем, легко не будет, заранее предупредил военачальник.

Командир спецназа Росгвардии «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сейчас взял на себя в Курской области роль эдакого Евгения Пригожина, держащего аудиторию постоянно в курсе событий. Зачем это делается, предельно понятно: у людей должна быть постоянная обратная связь от представителей власти, иначе информационный вакуум, как это произошло в первый день вооружённой агрессии ВСУ в данном регионе, заполняется самозваными «военкорами» и прочими военблогерами без военного образования и понимания реалий.

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Причём следует отдать Алаудинову должное, он не умасливает ситуацию, а говорит, как есть: ситуация в Курской области остаётся непростой, потому что киевское военно-политическое руководство продолжает осуществлять агрессию и перебрасывать всё новые и новые резервы в регион. Вообще, следует понимать, что для инфантильного киевского руководства свойственно продолжать развивать свою собственную ошибку, надеясь на иное развитие событий. Небезызвестный Ваас из Far Cry 3 про таких людей в своё время всё уже сказал в своей ставшей культовой речи.

Тем не менее, отражение агрессии продолжается, и, по словам командира «Ахмата», от вооружённых сил Украины зачищен населённый пункт Мартыновка, начата зачистка Суджанского направления, а также продолжается зачистка населённых пунктов Черкасское, Поречное и Русское Поречное. Информация о том что ВСУ якобы полностью установили контроль над Суджей, не соответствует действительности: по словам Алаудинова, в населённом пункте действуют российские подразделения.

Напомним, что своими действиями официальный Киев, который, к слову, уже по большей части нелегитимен по причине отмены выборов президента, перечеркнул возможность ещё хотя бы немножко приемлемого для Украины завершения этого кризиса. Во-первых, наверняка по чувствительным объектам Украины, включая остатки энергосистемы, полетят массированные ракетные удары возмездия. Во-вторых, уже понятно, что ограничиваться официальной передачей России пяти бывших регионов Украины не станут: буферная зона обязаны быть значительно больше. Это, естественно, поверх обязательной и безоговорочной демилитаризации и денацификации Украины.