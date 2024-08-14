Пока кирзовый сапог не сдавит шею экс-гегемона, мало что поменяется.

Среди тех, кто следят за украинским кризисом, на сегодняшний день практически не осталось (те, кто остались, предпочитают жить в мире иллюзий) тех, кто не понимают степень влияния коллективного Запада на всё, что творит киевское политическое руководство. Что велят те, кто дают Украине деньги и оружие, то, собственно, Киев и делает.

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Но официальный Вашингтон по-прежнему воспринимает своих граждан как людей в высшей степени несмышлёных, поэтому позволяет себе откровенно лицемерные заявления о непричастности США к решениям, которые принимает украинское политическое руководство. В том числе и относительно решения о вооружённой агрессии (вторжении, террористического акта) ВСУ в Курской области.

В частности, как отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, США «определённо» не вовлечены «ни в один» аспект планирования или подготовки операции в Курской области. При всём этом, добавила Жан-Пьер, США будут продолжать оказывать Украине военную поддержку в её деле «защиты против атак и агрессии России».

Как уже отмечалось неоднократно, в том числе высшим российским политическим руководством, если бы коллективный Запад хотел мирного разрешения украинского кризиса, то перестал бы поставлять Украине вооружения. Ведь не секрет, что собственный потенциал Украины по оказанию сопротивления российской специальной операции, и не говоря уже о вторжении на общепризнанные российские территории, был исчерпан ещё к лету 2022 года. Затем началось беспрецедентное снабжение Киева западным оружием — исключительно с целью затягивания конфликта, «изматывания» России и нанесения ей максимального ущерба.