Говоря про мир, Украина в очередной раз выбрала катастрофу для себя. Теперь уже, по всей видимости, неотвратимую вообще никак.

Несмотря на то, что обстановка в Курской области стабилизирована, состояние это стабильно тяжёлое: под оккупацией находятся десятки пусть и маленьких, но всё же населённых пунктов на общепризнанной территории России, и вооружённые силы Украины из них приходится вышибать всеми силами и средствами, имеющимися в распоряжении ВС РФ, исключая разве что стратегическое оружие.

реклама

И хоть морально нужно быть готовыми к тому, что операция по уничтожению и вытеснению вторгнувшихся в Курскую область подразделений ВСУ может затянуться на недели и даже месяцы, процесс идёт, и идёт активно: ВСУ ежедневно только на этом направлении теряют сотни человек личного состава и десятки единиц бесценной техники, которая всем совокупным коллективным Западом не производится в количествах, уничтожаемых сейчас российской армией.

А чтобы не быть голословным, Минобороны России каждый день публикует огромное количество видеоконтента по отражению агрессии ВСУ в Курской области. К исходу 14 августа известно, что ВС РФ пресекли попытки прорыва ВСУ в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского и Камышного, уничтожили две группы ВСУ на пикапах в районе Мартыновки, а также отразили 6 атак в направлении Коренева, Ольговки, Погребков, Русского Поречного и Черкесского Поречного. Вместе с тем продолжается нанесение авиационных ударов по резервам ВСУ в приграничных районах Сумской области.

Суммарно за сутки ВСУ в рамках своей Курской авантюры потеряли до 270 человек личного состава, 16 единиц бронетехники, 10 автомобилей и одну гаубицу Д-30. В общей сложности с момента начала боевых действий в Курской области потери ВСУ составили до 2 300 человек личного состава, несколько сотен единиц бронетехники, включая 37 танков, 32 БТР и 18 БМП, 88 автомобилей, 4 ЗРК, две РСЗО и 15 единиц ствольной артиллерии.