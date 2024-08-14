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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Саратовской ГЭС приступили к модернизации очередного гидроагрегата
Дело не просто нужное — стратегически важное.

Как уже отмечалось неоднократно, энергосистема России постоянно нуждается в увеличении мощности как посредством ввода в строй новых электрогенерирующих станций, так и за счёт капитальной модернизации уже существующих. Работы ведутся по обоим планам: в частности, плановая модернизация ведётся на Саратовской ГЭС.

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Сегодня компания «РусГидро» сообщила о том, что начались работы по модернизации шестнадцатого гидроагрегата. К сегодняшнему дню, напомним, из 24 эксплуатируемых на Саратовской ГЭС гидроагрегатов уже 20 прошли модернизацию, за счёт чего её суммарная электрическая мощность возросла на 103 МВт. К завершению модернизации всех гидроагрегатов мощность Саратовской ГЭС возрастёт в общей сложности на 149 МВт, а этого достаточно, чтобы питать целый относительно крупный город.

Необходимо понимать, что энергетика в России должна развиваться не столько из-за увеличения количества бытовых потребителей, сколько по причине масштабной индустриализации государства. Именно промышленность в любой стране является основным потребителем энергии, и именно по этой статистике разумные аналитики, работающие на результат, а не на «нарратив», делают выводы об уровне развития того или иного государства.

#россия #экономика #энергетика #гидроэнергетика
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