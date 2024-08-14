Может, потому что «украинская» и «авиация» в одном словосочетании это что-то из категории окюморонов?

Как уже успели за эту неделю отметить практически все военные эксперты и аналитики, при вооружённой агрессии (вторжении, террористической атаке) ВСУ на Курскую область украинское военно-политическое руководство допустило ту же самую ошибку, как и прошлым летом во время своего широко разрекламированного «контрнаступления»: пошло в атаку без поддержки авиации на позиции государства, обладающего всеми авиационными средствами поражения и всеми средствами их доставки.

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Итог Курской авантюры ВСУ предрешён, вопрос лишь в том, сколько времени это займёт, ну а одним из главных преимуществ ВС РФ в этом эпизоде украинского кризиса, безусловно, стала авиация. А чтобы у обывателям не казалось, что кто-то приукрашивает правду, сегодня с комментарием на тему авиационной составляющей выступил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По словам Алаудинова, украинская авиация не была замечена в небе над Курской областью, хотя донесения о том, что вертолёты ВСУ летят в направлении данного российского региона, поступали.

«Но как-то они до нас не долетели. Хотя мы, опять же, были очень рады и ждали, чтобы они прилетели для того, чтобы в нашей коллекции еще прибавились и вертолеты», — отметил военачальник.

Необходимо понимать, что если бы у Украины была авиация, то она непременно была бы задействована в Курской авантюре, и тогда последствия этого вторжения были бы совсем тяжёлыми. Но 2,5 года методичного «выноса» самолётов и вертолётов ВСУ дают свой результат.