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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Lada Vesta в этом месяце начнут вновь устанавливать систему стабилизации курсовой устойчивости
Больше двух лет «АвтоВАЗ» продавал одну из своих «дорогих» моделей без этой критически важной системы. Ужас в том, что их в такой комплектации покупали.

Хотя многие водители ведут себя крайне самонадеянно (а мы напоминаем, что самонадеянность и самоуверенность — это всегда от инфантильности, и это ещё очень мягко сказано), считая, что они виртуозно управляют автомобилем, и помощь электронных «мозгов» им будет только мешать «чувствовать» самоходную бричку, реальность при этом зачастую трагически противоположная: именно электронный «мозг» способен погасить лёгкий занос автомобиля, который при отсутствии этого «мозга» мог бы перерасти в большой занос с крайне неприятными последствиями вплоть до фатальных.

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По этой причине при покупке автомобиля нужно обязательно смотреть, присутствует в нём система стабилизации курсовой устойчивости (ESC, в простонародье — ESP) или нет, и если нет — присмотреться к другому автомобилю. К сожалению, после введения против России незаконных односторонних нелегитимных рестрикций («санкций») непосредственно «мозги» и все отвечающие за систему стабилизации устройства, которые ранее были отданы на откуп коллективно-западным производителям, перестали поступать в страну, из-за чего автомобили того же «АвтоВАЗа» перестали снабжаться этими критически важными системами управления.

Больше двух лет машины Lada выпускались без системы стабилизации курсовой устойчивости. Поражает то, что автовладельцы их с такими недостатками покупали и продолжают покупать, причём по совершенно бешеным для продукции «АвтоВАЗа» ценам, но, по всей видимости, период этого безобразия подошёл к концу: сегодня тольяттинский автогигант сообщил о том, что после двух лет испытаний системы стабилизации курсовой устойчивости российской разработки готовы к установке на автомобили Lada Vesta. Ставить их на новые машины начнут уже до конца августа.

Что «АвтоВАЗ» имеет в виду под российской разработкой, не до конца, впрочем, понятно: уровень локализации производства систем стабилизации курсовой устойчивости автомобилей в России крайне невысок, и лишь через несколько лет его планируют довести хотя бы до показателей, достойных упоминания в отчётах. И это, на всякий случай напоминаем, далеко не 100 %. И даже не 70 %.

#россия #экономика #промышленность #автомобилестроение #lada #машиностроение #lada vesta #«автоваз»
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