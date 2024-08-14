Выглядит хорошо и массивно.

Toyota приготовила обновлённые версии пикапа Tundra и внедорожника Sequoia, предназначенные для американского рынка. Оба автомобиля получили ряд косметических изменений, а Tundra обзавелась ещё и новой версией TRD Rally с расширенными возможностями для буксировки.

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Ближайший «родственник» Тундры, полноразмерный внедорожник Toyota Sequoia, также получил порцию обновлений к 2025 модельному году. Главная новинка – версия 1794 Edition, названная в честь года основания ранчо, на месте которого сейчас расположен завод Toyota в Техасе, выпускающий Sequoia и Tundra. Эта версия отличается хромированными элементами кузова, 20-дюймовыми дисками, панорамной крышей, а также роскошным салоном с отделкой кожей и деревом, акустикой JBL premium и мультимедийной системой с 14-дюймовым экраном.

Если что, компания Toyota представила третье поколение Tundra в сентябре 2021 года. Этот полноразмерный пикап, созданный специально для американского рынка, конкурирует с такими гигантами, как Ford F-150, Chevrolet Silverado и Ram 1500. Теперь к 2025 модельному году Tundra получила небольшое обновление.

В списке доступных версий Tundra значится широкий спектр комплектаций — от базовой SR до люксовой Capstone. Новинка — опциональный пакет TRD Rally, который добавляет пикапу «раллийные» нотки во внешности и в салоне, а также расширяет его возможности для буксировки.

Внешне версию TRD Rally можно узнать по защитным накладкам, ярким наклейкам и 18-дюймовым дискам с внедорожными шинами. В салоне появились красно-оранжево-жёлтые декоративные акценты, а также новые материалы отделки. Цена пакета TRD Rally для Toyota Tundra пока не объявлена. Стоимость Sequoia 1794 в США составит 80 135 долларов (примерно 7,2 млн рублей по текущему курсу).

Как и прежде, Tundra может буксировать прицеп массой до 5443 кг, а её максимальная полезная нагрузка составляет 880 кг. Линейка двигателей осталась прежней. В рамках пакета TRD Rally пикап получил расширенный комплект систем помощи при буксировке, включая отдельный канал Wi-Fi для подключения беспроводной камеры заднего вида, которая крепится к прицепу. Эта же камера доступна и для Sequoia 1794 Edition.