Речь действительно идёт о качественном импортозамещении A-GPS.

АО «ГЛОНАСС», оператор государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», разработало первую в России технологию, призванную ускорить определение местоположения на мобильных устройствах.

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Как пояснил глава компании Алексей Райкевич, новая технология под названием А-ГЛОНАСС (А-ГНСС) уже внесена Минцифры в единый реестр отечественного ПО. Эксперты ведомства подтвердили полное соответствие разработки требованиям к программному обеспечению, используемому в России.

В отличие от зарубежных аналогов, российская технология, по словам Райкевича, не передает данные о местоположении на иностранные серверы, что повышает информационную безопасность пользователей.

Получение координат от спутников глобальных навигационных систем может занимать от нескольких секунд до нескольких минут. Особенно остро эта проблема стоит в городах, где плотная застройка затрудняет приём сигнала. Технология А-ГЛОНАСС позволяет сократить время ожидания при использовании карт, навигаторов и других приложений, передавая вспомогательные данные через интернет и мобильные сети.

Новая разработка, не имеющая аналогов в России, может быть установлена на смартфоны с российскими операционными системами, навигационное оборудование, устройства вызова экстренных служб и тахографы.

По словам заместителя министра промышленности и торговли Василия Шпака, внедрение А-ГЛОНАСС исключает зависимость от иностранных технологий и оборудования, а также позволит придать импульс производству отечественной навигационной аппаратуры.