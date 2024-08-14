Но ограничения не распространяются на вывоз топлива для личного пользования.

Российское правительство продлило до 31 декабря 2024 года временный запрет на экспорт бензина. Данная мера, по заявлению кабинета министров, призвана поддержать стабильность на топливном рынке в условиях сохраняющегося сезонного спроса и проведения плановых ремонтов на российских НПЗ.

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Напомним, запрет на экспорт бензина был введён в конце февраля сроком до 31 августа. Временное снятие ограничений действовало с 20 мая по 30 июня на фоне завершения внеплановых ремонтов на НПЗ и формирования достаточных запасов топлива. Позднее, согласно заявлению главы Минэнерго Сергея Цивилева, решение о приостановке запрета было продлено до конца июля в связи с эффективностью принятых мер.

Стоит отметить, что ограничения не распространяются на экспорт бензина в рамках межправительственных соглашений, а также на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования и для оказания международной гуманитарной помощи.

Предыдущий запрет на экспорт бензина и дизеля действовал в сентябре-ноябре 2023 года. Тогда ограничения также вводились с целью стабилизации топливного рынка и снижения цен для потребителей.