Российское правительство продлило до 31 декабря 2024 года временный запрет на экспорт бензина. Данная мера, по заявлению кабинета министров, призвана поддержать стабильность на топливном рынке в условиях сохраняющегося сезонного спроса и проведения плановых ремонтов на российских НПЗ.
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Напомним, запрет на экспорт бензина был введён в конце февраля сроком до 31 августа. Временное снятие ограничений действовало с 20 мая по 30 июня на фоне завершения внеплановых ремонтов на НПЗ и формирования достаточных запасов топлива. Позднее, согласно заявлению главы Минэнерго Сергея Цивилева, решение о приостановке запрета было продлено до конца июля в связи с эффективностью принятых мер.
Стоит отметить, что ограничения не распространяются на экспорт бензина в рамках межправительственных соглашений, а также на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования и для оказания международной гуманитарной помощи.
Предыдущий запрет на экспорт бензина и дизеля действовал в сентябре-ноябре 2023 года. Тогда ограничения также вводились с целью стабилизации топливного рынка и снижения цен для потребителей.