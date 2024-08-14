Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Запрет на экспорт бензина из РФ продлён до конца года
Но ограничения не распространяются на вывоз топлива для личного пользования.

Российское правительство продлило до 31 декабря 2024 года временный запрет на экспорт бензина. Данная мера, по заявлению кабинета министров, призвана поддержать стабильность на топливном рынке в условиях сохраняющегося сезонного спроса и проведения плановых ремонтов на российских НПЗ.

реклама

Напомним, запрет на экспорт бензина был введён в конце февраля сроком до 31 августа. Временное снятие ограничений действовало с 20 мая по 30 июня на фоне завершения внеплановых ремонтов на НПЗ и формирования достаточных запасов топлива. Позднее, согласно заявлению главы Минэнерго Сергея Цивилева, решение о приостановке запрета было продлено до конца июля в связи с эффективностью принятых мер.

Стоит отметить, что ограничения не распространяются на экспорт бензина в рамках межправительственных соглашений, а также на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования и для оказания международной гуманитарной помощи.

Предыдущий запрет на экспорт бензина и дизеля действовал в сентябре-ноябре 2023 года. Тогда ограничения также вводились с целью стабилизации топливного рынка и снижения цен для потребителей.

#автомобили #топливо #правительство рф
+
Написать комментарий (0)
Продажи электромобилей в Европе падают, в Китае — растут
Рамный внедорожник Haval H9 дебютировал в России по цене от 4,2 млн рублей
Exeed RX появится в России в новой версии Flagship с классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О PlayStation 5 Pro, стоимости и перспективах
8
Субъективный обзор лучших фильмов режиссера Гильермо дель Торо
2
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7800X3D – почему процессоры AMD нового поколения плохо продаются
30
Какой процессор купить для апгрейда ПК, и почему в сторону Intel лучше не смотреть
23
Как правильно почистить смартфон от мусора и что удалить, чтобы не навредить системным файлам
1
В России легализовали майнинг - ждать ли очередных блэкаутов
+
Работаем над Installer-SH, или как установить софт только для одного пользователя в Linux
7
Учёные выяснили, что употребление оливкового масла во время диеты может быть вредным для организма
8
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер на самой популярной в мире видеокарте в 2024 году
1
Подборка игр, которые ошибочно причисляют к киберпанку
3

Сейчас обсуждают

E. S.
16:09
Типа того. Я бы толь добавил, что и плойка говно )))
О кактусе возле монитора и других народных приметах
jsth
16:08
"А если миллиард разнорабочих окажутся без заказов и голодными, угадай, кого они захотят скушать первым?" И кого? Только давай без своих укромрий ладно.
Яндекс представил функцию легального обхода замедления YouTube
FelsheR-BANz
16:06
Все верно. С таким видео надо идти в полицию, а не в интернет.
Путин подписал закон о запрете проведения треш-стримов в России
E. S.
16:06
Кактус - это, конечно, совсем глупо. А так, по ходу, автор забыл упомянуть, что кактус ставился около монитора с кинескопом - электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ). Она реально излучала, и не только электр...
О кактусе возле монитора и других народных приметах
FelsheR-BANz
16:02
Да нi, хотели бы заблокировать начали с мобильников, 99% юпупа по ним смотрят.
Intel предложила своим сотрудникам в Ирландии план по добровольному увольнению
Колючка
16:01
пейте майкопское каждый день и проживёте 128
Учёные назвали 4 основных фактора, позволяющих человеку прожить до 100 лет
OgoGoLog
15:49
У Японцев было самое большое падение, но от отчёта тогда упало у всех. Даже наши "изолированные" рынки чуть просели, но тут эффект домино от просадки других азиатских рынков.
Яндекс представил функцию легального обхода замедления YouTube
Сергей Алексеев
15:49
Раньше делали по настоящему игры,сейчас - бенчмарки
AMD продолжает постепенно отвоевывать долю рынка у Intel
Артём Николаев
15:45
Наоборот. Это у японцев лопнуло. Держать вечность нулевые ставки, терпеть девальвацию и за свой счёт поддерживать чужой керри-трейд - это нужно быть очень упёртыми.
Яндекс представил функцию легального обхода замедления YouTube
OgoGoLog
15:43
Тут 0.1% лишних безработицы в США уронили японский рынок на 11%. А они самый крупные держатели долга США (3,5% на 2023 год) (и да, ты выше ошибся, назвав Китай самым крупным, у них всего 2.5% на тот ж...
Яндекс представил функцию легального обхода замедления YouTube
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем