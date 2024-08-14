Планы амбициозные.

На стратегической сессии, посвящённой национальному проекту развития космической деятельности, Михаил Мишустин подчеркнул лидирующие позиции России в этой сфере. Для ответа на растущую конкуренцию со стороны новых стран и частного бизнеса, «Роскосмос» совместно с другими ведомствами разработал национальный проект, нацеленный на выполнение задач, поставленных правительством.

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Ключевая цель проекта — многократное увеличение орбитальной группировки космических аппаратов. Это позволит повысить качество услуг для государства, граждан и бизнеса. Для достижения этой цели планируется наладить конвейерное производство до 250 спутников в год, что приведет к снижению их себестоимости, отработке технологий и обеспечению высокого уровня космических сервисов.

Помимо этого, проект предусматривает создание перспективных средств выведения на орбиту, переход на многоразовые ракетоносители и экологически чистое топливо, развитие научных проектов и совершенствование кадрового потенциала отрасли.

В структуру национального проекта войдут восемь федеральных проектов, в том числе «Комплексное развитие космических информационных технологий» и «Перспективные космические системы и сервисы». Особое внимание будет уделено формированию многоспутниковых орбитальных группировок для удовлетворения потребностей в данных дистанционного зондирования Земли и связи.