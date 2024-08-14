Модель уже доступна для заказа у российских дилеров.

Haval представил в России второе поколение флагманского внедорожника H9. Модель, дебютировавшая в апреле на Пекинском автосалоне, уже доступна для заказа у российских дилеров, опередив старт продаж в Китае.

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Новый Haval H9 сохранил рамную конструкцию и полный привод Torque-on-Demand с понижающей передачей и принудительными блокировками межколёсных дифференциалов. Внедорожник предлагается с двумя двигателями на выбор: бензиновым 2,0-литровым турбомотором (218 л.с.) и 8-ступенчатым автоматом или новым 2,4-литровым турбодизелем (184 л.с.) в паре с 9-ступенчатой АКП.

Российским покупателям Haval H9 доступен в двух комплектациях: Elite и Premium. Базовая версия Elite уже включает в себя трехрядный салон (2+3+2), улучшенную антикоррозийную обработку, более ёмкий аккумулятор и увеличенный бачок омывателя. Стандартное оборудование также включает стальную защиту двигателя и трансмиссии.

Комплектация Premium отличается от Elite наличием принудительной блокировки переднего дифференциала, 19-дюймовых колес, улучшенной шумоизоляции. Она может похвастаться автоматическим переключением дальнего света, передними датчиками парковки, панорамной крышей, вентилируемыми передними креслами с массажем, а также расширенным набором электронных ассистентов водителя.

Цены на бензиновый Haval H9 начинаются от 4 299 000 рублей за версию Elite и 4 799 000 рублей за Premium. Дизельный вариант обойдется в 4 799 000 и 5 299 000 рублей соответственно.

Габаритные размеры внедорожника составляют 4950 x 1976 x 1930 мм, колесная база — 2850 мм, дорожный просвет — 224 мм. Объём багажника варьируется от 88 литров при разложенных трёх рядах сидений до 1598 литров при сложенных втором и третьем рядах.

Интересно, что российский дебют Haval H9 состоялся раньше, чем в Китае, где цены на модель ожидаются только в конце августа.