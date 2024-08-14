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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Exeed RX появится в России в новой версии Flagship с классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin
Но мотор останется прежним.

Российский модельный ряд купеобразного кроссовера Exeed RX, дебютировавшего летом 2022 года, пополнился версией с классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin. Новая модификация, доступная с 2,0-литровым турбомотором TGDI (249 л.с.) и полным приводом, присоединилась к варианту с 7-ступенчатым «роботом» 7DCT, предлагающимся с момента запуска модели.

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Напомним, что Exeed RX построен на платформе T2X, родственной архитектуре M3X, лежащей в основе большого кроссовера Chery Tiggo 9. В Китае модель продаётся под именем Yaoguang с февраля 2023 года, базируясь на концепте AtlantiX. Изначально Exeed RX с 8АКП был доступен в России только в комплектации Premium. Однако сейчас компания анонсировала новое исполнение — Flagship.

Помимо автомата, версия Flagship отличается расширенным набором оборудования. В него вошли: система Exeed Connect с навигацией и онлайн-сервисами, функция удалённого управления со смартфона, новая бело-кофейная цветовая схема интерьера с отделкой потолка замшей, а также массаж водительского сиденья, электрорегулировка рулевой колонки, подсветка ног и усовершенствованный проекционный дисплей.

Внешне Flagship выделяется двумя дополнительными вариантами окраски кузова (белый и серый) с чёрной крышей и корпусами зеркал, дисками оригинального дизайна и системой автоматической парковки.

Цены на Exeed RX 8AT Flagship пока не объявлены, однако компания уже открыла приём предзаказов. Стоимость кроссовера с 7DCT стартует от 4,6 млн рублей, а за версию RX 8AT Premium дилеры просят от 5,3 млн рублей.

#автомобили #exeed #exeed rx
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