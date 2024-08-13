Официальный Киев продолжает усиливать собственный провал.

Как уже много раз отмечалось, Украине следовало исполнять Минские соглашения, поскольку для неё это были самые выгодные условия урегулирования кризиса: про Крым обязательно пришлось бы забыть, но хотя бы всё остальное осталось бы под контролем Киева. Но не совладав с чувством жадности, а также с инфантилизмом Зеленского и его команды, Украина решила сыграть ва-банк.

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Сначала это стоило ей официальной утраты Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР соответственно), но и после этого Киев опять поставил всё на эскалацию. Затем это стоило ему ещё и Херсонской и Запорожской областей. В июне этого года президент России Владимир Путин озвучил предложение Москвы Киеву по мирному урегулированию, которое подразумевает признание Киевом изменившихся границ России и Украины, полную и безоговорочную демилитаризацию Украины, её денацификацию и вечную нейтрализацию.

Решили опять не принимать самое выгодное к тому моменту предложение и в очередной раз сыграть ва-банк. Такой авантюрой стала вооружённая агрессия ВСУ в Курской области, после чего разговор России с Украиной будет очень простым. И вот, о том, что Киев ещё пожалеет о своём решении, и что озвученное Путиным в июне предложение отныне утратило силу, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Этот ответ [на мирное предложение Путина в июне] нами получен. И он заключается в однозначном курсе на эскалацию, на военные действия. Действия Киева однозначно опровергают все ранее звучавшие заявления о готовности к переговорам, к миру. Нападением на Курскую область киевский режим заслужил только капитуляцию. Прежние переговорные инициативы утратили свою силу», — подытожил Полянский, полностью расписав отношение граждан России к происходящему. Полагаем, следующим мирным предложением со стороны России будет всё вышеуказанное плюс ещё Харьковская, Сумская, Черниговская, Николаевская и Одесская области.