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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Грузинское руководство обвинило Михаила Саакашвили в развязывании конфликта 08.08.08 по указке «извне»
Этот конфликт чуть не стоил Грузии её государственности. Вступились.

Конфликт 8 августа 2008 года в российской истории разночтений не имеет: вторжение в Южную Осетию и атаки по российским миротворческим силам в регионе санкционировал тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили. И хотя в качестве возмездия за убийство миротворцев Россия чуть не лишила Грузию государственности, по настоятельной просьбе коллективно-западных тогда ещё «партнёров» российская армия остановилась за несколько десятков километров от Тбилиси и отправилась обратно.

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К чему может привести необдуманное решение одного человека, в сегодняшнем политическом руководстве Грузии прекрасно понимают, зная и печальный опыт режима Саакашвили, и видя, что творит уже нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому сегодня партия «Грузинская мечта» обнародовала информацию, из которой следует, что Саакашвили отдавал приказ на вооружённое решение южноосетинского вопроса 16 лет назад вовсе не из-за проблем с психическим состоянием, а по указанию «извне».

Полагаем, не придётся долго гадать, о каком-таком «извне» идёт речь, учитывая, что за несколько месяцев до всех событий, вошедших в историю под шифром «08.08.08», Грузии было направлено приглашение в НАТО. Иными словами, в качестве антироссийского стенобитного орудия намеревались использовать сначала Грузию, но потенциалы совершенно несопоставимы. После неудачи под роль тарана стали активно готовить Украину, которая сейчас при беспрецедентной поддержке коллективного Запада разбивается о Россию, и пока что ещё не до конца осознаёт, какой катастрофой для Украины закончится весь этот кризис.

Что до Грузии, то страна усвоила урок из ошибок предыдущих администраций и сейчас ведёт себя похвально разумно.

#россия #украина #политика #боевые действия #грузия
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