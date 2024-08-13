Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев заявил, что Киев понесёт наказание за вооружённую агрессию в Курской области
Полагаем, это намёк на то, что самое время закупаться аккумуляторами и солнечными панелями, пока они ещё относительно доступны.

Каждая террористическая по своей сути выходка официального Киева впоследствии стоила Украине таких последствий, от которых государство не оправится уже, пожалуй, никогда, если только Россия не сочтёт необходимым ей помочь в восстановлении, но это уже только в случае установления в Киеве дружественного Москве руководства. За удары по Крымскому мосту Украина лишилась распределительных электроподстанций и портовой инфраструктуры, за террористические обстрелы Белгородской области — 80—95% (по разным подсчётам) тепловой электрогенерации и половины гидроэлектрогенерации.

реклама

Каждая террористическая по своей сути выходка официального Киева впоследствии стоила Украине таких последствий, от которых государство не оправится уже, пожалуй, никогда, если только Россия не сочтёт необходимым ей помочь в восстановлении, но это уже только в случае установления в Киеве дружественного Москве руководства. За удары по Крымскому мосту Украина лишилась распределительных электроподстанций и портовой инфраструктуры, за террористические обстрелы Белгородской области — 80—95% (по разным подсчётам) тепловой электрогенерации и половины гидроэлектрогенерации.

И вот, на то, что ответ прорабатывается, намекнул зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, Украина «совершила террористическую вылазку» на территорию России.

«Все оценки даны президентом РФ несколько дней назад и вчера, не буду на этом останавливаться. Скажу лишь, что за то, что они сделали, они, безусловно, понесут заслуженное наказание. Такое наказание, которое предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал», — заявил Медведев.

Вопрос с обесточиванием Украины давно перезрел, и вот, почему: дело в том, что без электроэнергии никакое военное сопротивление невозможно в принципе. Как вы знаете, основной упор ВСУ сейчас сделали на дешёвые FPV-дроны, которые собираются в гаражах, подвалах больниц и учебных заведений, пользуясь тем самым защитой находящихся над ними «неприкасаемых» объектов. Без электроэнергии, как вы понимаете, собирать дроны крайне затруднительно — даже невозможно — а на резервных генераторах, особенно в условиях ажиотажа и дефицита топлива, много их не пособираешь.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
«Аллигаторы», истребители, артиллерия и «Ланцеты» продолжают массово жечь технику вторгнувшихся в Курскую область подразделений ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я потерпел неудачу, пытаясь сделать игровой бомж-ПК на базе процессора Core i3 в 2024 году
57
Субъективный обзор лучших фильмов режиссера Гильермо дель Торо
+
О PlayStation 5 Pro, стоимости и перспективах
6
Как снизить температуру видеокарты на 20 градусов без разбора и смены термоинтерфейса
17
Итоги гоночного уик-энда 10-11 августа
+
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7800X3D – почему процессоры AMD нового поколения плохо продаются
28
7 оптимальных комбинаций кулера и процессора в 2024 году — охлаждаем CPU без переплаты
3
Как правильно почистить смартфон от мусора и что удалить, чтобы не навредить системным файлам
+
Учёные выяснили, что употребление оливкового масла во время диеты может быть вредным для организма
6
Работаем над Installer-SH, или как установить софт только для одного пользователя в Linux
1

Сейчас обсуждают

Gamandril
11:39
Со звездочкой это это обозначение сложных заданий в математике. Так что высер это у тебя, к тому же ты за базаром свои не следишь. Ты даже не понял насколько простая видеокарта бралась в расчет, потом...
Линеен ли прирост от разгона 7900ХТХ - проверяем с картинками и большими буквами
Радмир Кучукбаев
11:35
Зачем делать флагман с таким маленьким количеством памяти
Раскрыта цена и полные характеристики Google Pixel 9 Pro XL
Олег Тимофеев
11:34
Враги нам строить и жить помогают.
Биржа OKX замечена в блокировки аккаунтов граждан РФ – что происходит, и есть ли риски конфискации
Олег Тимофеев
11:33
Прекрасный пример операция в курской области не последовательности тактических решений которые обещают первоначальный успех но потом оканчиваются распылением сил бардаком и отступлением.
ВС РФ взяли последний рубеж украинской обороны с востока Покровской агломерации
nonses84
11:33
Надо больше говноядер
Процессоры Intel Arrow Lake-H для ноутбуков будут иметь три вида ядер: P-ядра, E-ядра и LP-E ядра
nonses84
11:32
Да этой новости уже больше недели
Китайский менеджер ASUS расколол AMD Ryzen 9000 при попытке снять теплораспределительную крышку
OgoGoLog
11:28
Да, да, да. Для галочки. Ага. И генералов не меняли у нас на направлениях, и пол министерства обороны не сменили. Да, да, да.
Под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов Курской области — глава региона
ЮРА ОНИЩЕНКО
11:21
И традиционно сам себе пятëрку поставил
Работаем над Installer-SH, или как установить софт только для одного пользователя в Linux
Рома Сафин
11:11
Либо наказание будет для галочки.
Под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов Курской области — глава региона
ЮРА ОНИЩЕНКО
11:10
А как же ты жаловаться станешь, если у рабов мозг удаляют после рождения
Под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов Курской области — глава региона
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем