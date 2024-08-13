Полагаем, это намёк на то, что самое время закупаться аккумуляторами и солнечными панелями, пока они ещё относительно доступны.

Каждая террористическая по своей сути выходка официального Киева впоследствии стоила Украине таких последствий, от которых государство не оправится уже, пожалуй, никогда, если только Россия не сочтёт необходимым ей помочь в восстановлении, но это уже только в случае установления в Киеве дружественного Москве руководства. За удары по Крымскому мосту Украина лишилась распределительных электроподстанций и портовой инфраструктуры, за террористические обстрелы Белгородской области — 80—95% (по разным подсчётам) тепловой электрогенерации и половины гидроэлектрогенерации.

реклама

Каждая террористическая по своей сути выходка официального Киева впоследствии стоила Украине таких последствий, от которых государство не оправится уже, пожалуй, никогда, если только Россия не сочтёт необходимым ей помочь в восстановлении, но это уже только в случае установления в Киеве дружественного Москве руководства. За удары по Крымскому мосту Украина лишилась распределительных электроподстанций и портовой инфраструктуры, за террористические обстрелы Белгородской области — 80—95% (по разным подсчётам) тепловой электрогенерации и половины гидроэлектрогенерации.

И вот, на то, что ответ прорабатывается, намекнул зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, Украина «совершила террористическую вылазку» на территорию России.

«Все оценки даны президентом РФ несколько дней назад и вчера, не буду на этом останавливаться. Скажу лишь, что за то, что они сделали, они, безусловно, понесут заслуженное наказание. Такое наказание, которое предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал», — заявил Медведев.

Вопрос с обесточиванием Украины давно перезрел, и вот, почему: дело в том, что без электроэнергии никакое военное сопротивление невозможно в принципе. Как вы знаете, основной упор ВСУ сейчас сделали на дешёвые FPV-дроны, которые собираются в гаражах, подвалах больниц и учебных заведений, пользуясь тем самым защитой находящихся над ними «неприкасаемых» объектов. Без электроэнергии, как вы понимаете, собирать дроны крайне затруднительно — даже невозможно — а на резервных генераторах, особенно в условиях ажиотажа и дефицита топлива, много их не пособираешь.