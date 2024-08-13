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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Аллигаторы», истребители, артиллерия и «Ланцеты» продолжают массово жечь технику вторгнувшихся в Курскую область подразделений ВСУ
Потому что потерявшему все рамки противнику нужно указывать его место. Где оно — известно.

Курская авантюра ВСУ продолжает купироваться вооружёнными силами России, приграничными подразделениями ФСБ и спецназом «Ахмат» Росгвардии. Поскольку отражать этот «контрнаступ» необходимо и в информационном пространстве тоже, и в этом деле на самозваных «военкоров» и прочих блогеров на военную тематику положиться нельзя, ибо на прошлой неделе они крайне сильно себя дискредитировали, то эту задачу взяло на себя Минобороны, которое ежедневно отчитывается о ходе отражения вооружённой агрессии в Курской области, а также командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

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Согласно официальным сведениям МО РФ, за последние сутки при совместных действиях пехотных сил, авиации, артиллерии и операторов БПЛА были пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь территории России в районах населённых пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук и Алексеевский. Также была отражена атака ВСУ в направлении населённого пункта Мартыновка. Поражение наносилось подразделениям противника в районах населённых пунктов Михайловка, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешня, Суджа и Николаевка, произведена зачистка населённого пункта Озерки. Вместе с тем постоянно продолжается нанесение ударов по резервам ВСУ в Сумской области.

В общей сложности за прошедшие сутки потери ВСУ на Курском направлении составили 55 единиц бронетехники, 31 автомобиль, одна пусковая установка РСЗО, а также одно артиллерийское орудие — обе единицы артиллерии без уточнения. Потери в личном составе ВСЕ — до 420 человек. За неделю боевых действий — до 2 030 человек.

Здесь необходимо понимать и быть морально готовыми к тому, что процесс вытеснения войск противника займёт несколько недель, а то и месяцев — при условии, что киевское политическое руководство не будет постоянно загонять туда всё новые и новые резервы и подкрепления. Ясно одно: без жёстких ударов возмездия по чувствительным целям на Украине эту выходку оставлять ни в коем случае нельзя. Любой террористический акт, а это именно он, должен получать решительный и мощный ответ, дабы впредь неповадно было.

#россия #украина #политика #боевые действия
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