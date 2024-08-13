В ЕС продажи замедляются, особенно в Германии.

Аналитическое агентство Rho Motion, специализирующееся на рынке электромобилей, опубликовало данные о продажах за июль 2024 года. Мировые продажи составили 1,4 млн электромобилей, что на 21% больше, чем в июле 2023 года. Суммарно за январь-июль было продано 8,4 млн электромобилей (на 21% больше, чем годом ранее).

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Однако рынок демонстрирует неоднородную динамику. Продажи в ЕС, ЕАСТ и Великобритании упали на 8% по сравнению с июлем 2023 года. В то же время рынок Китая вырос на 31%.

«Мировой рынок электромобилей демонстрирует неоднозначную картину, — комментирует Чарльз Лестер, ведущий аналитик Rho Motion. — Продажи растут в Китае, Северной Америке и развивающихся странах. Однако в ЕС продажи замедляются, особенно в Германии. Ситуацию усугубляют пошлины ЕС на китайские электромобили».

Спад продаж в ЕС связан, в первую очередь, с прекращением действия госсубсидий в Германии. В то же время, продажи электромобилей растут во Франции (на 6%) и Великобритании.

В США и Канаде продажи электромобилей за январь-июль 2024 года выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. General Motors наращивает производство электромобилей Blazer EV и Equinox, в июле было выпущено более 10 тысяч этих машин. Также стартовало производство Honda Prologue EV, было выпущено более 5 тысяч электромобилей.

Китайский рынок электромобилей показал рост на 31% с начала года. Основной прирост обеспечили гибридные автомобили с возможностью подзарядки (PHEV) — продажи в этом сегменте выросли на 70%. Продажи полностью электрических автомобилей (BEV) выросли на 12%.