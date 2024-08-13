ИВВ-2М серьёзно модернизировали, поэтому такие сроки.

Институт реакторных материалов (АО «ИРМ») завершил масштабную модернизацию исследовательского водо-водяного реактора ИВВ-2М, что позволило продлить срок его службы до 2040 года. Реактор, запущенный в 1966 году в разгар развития советской ядерной программы, продолжит служить научной базе для «Росатома».

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Изначально срок службы ИВВ-2М составлял 30 лет. В конце 1970-х годов реактор прошел первую полную модернизацию, его мощность увеличили с 10 до 15 МВт. В 2007 году, после очередного обновления оборудования, срок эксплуатации продлили до 2025 года.

Начиная с 2010 года в АО «ИРМ» реализовывалась программа по реконструкции ИВВ-2М, которая на сегодняшний день полностью завершена. В ходе работ были усилены меры безопасности: заменены системы управления и защиты, установлена современная электроника, обновлены системы радиационного контроля, охлаждения реактора, очистки теплоносителя. Модернизацию прошло даже хранилище отработавших тепловыделяющих сборок.

«Современные реакторы вводят со сроком минимум 60 лет, – комментирует главный инженер АО «ИРМ» Иван Русских. – Мы проделали огромную работу, чтобы привести ИВВ-2М в соответствие с актуальными требованиями безопасности».

Дальнейшая эксплуатация ИВВ-2М позволит ученым «Росатома» проводить уникальные исследования материалов для энергетических реакторов, а также нарабатывать изотопы, применяемые в ядерной медицине и промышленности.