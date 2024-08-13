Важная и необходимая работа ведётся круглосуточно.

Несмотря на то, что ВСУ удалось воспользоваться халатностью российского военного командования в Курской области, в конечном итоге этот «контрнаступ» (вооружённая агрессия, вторжение, террористический акт) наступил на те же самые грабли, на которые он наступил летом 2023 года: ВСУ пошли в атаку, не имея авиации, против государства, обладающего всеми авиационными средствами поражения, их доставки, и, самое главное, крайне малым логистическим «плечом».

реклама

Как итог, ВКС России днями и ночами работают по выявленным позициям вооружённых сил Украины и «утюжат» их без устали. В частности, одними из кадров ночной работы российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 по позициям противника в приграничном районе Курской области поделилось Минобороны России.

Удар наносился авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции. Точность попадания такими снарядами запредельная: в результате удара уничтожено скопление личного состава ВСУ, а также бронированная и специальная техника.