В совокупности, имеется в виду.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп дал интервью американскому миллиардеру, основателю SpaceX и Tesla, а также владельцу соцсети X Илону Маску. Само интервью как таковое для внешней аудитории, находящейся за пределами Штатов, не особо интересно, поскольку основная часть общения была посвящена предвыборной гонке. Тем не менее, в этом интервью промелькнула целая пачка «базы» от Трампа по вопросу украинского кризиса и вины администрации Байдена в том, что всё произошло именно таким образом.

реклама

И вот, по прошествии нескольких часов после проведения интервью Маск сообщил, что совокупное количество просмотров интервью с Трампом на разных учётных записях и в разных соцсетях перевалило за 1 миллиард. Разумеется, это не означает, что охват интервью составил 1 миллиард человек, но даже если его действительно посмотрела хотя бы треть людей от числа просмотров, то это уже колоссальнейшее достижение, учитывая, что смотрели его люди, владеющие английским языком.

И хотя Трамп в интервью сказал очень много правильных вещей, нас всё же настораживает, как он собрался претворять свои планы в жизнь. Вернее, кто ему позволит это сделать. Ведь не секрет, что глава государства в США сильно ограничен в возможностях, и потенциал для саботажа решений президента — колоссален. Мы это прекрасно помним по первому сроку Трампа, когда вроде бы правильные решения не принимались по причине их саботажа на всех уровнях. Почему в этот раз всё должно быть иначе, откровенно непонятно. Без подобия государственного переворота с тотальным «сносом» американского «глубинного государства» реализовать намеченные Трампом планы, по сути, невозможно.