Глобальный Юг и суверенитет — это про выдачу «базы» день за днём, день за днём.

Чем больше у государства суверенитета, тем больше и чаще оно может позволять себе «выдавать базу», то есть, называть вещи своими именами, а не пользоваться «новоязом», следовать «повестке» и всячески штукатурить неприятные факты относительно угасающего гегемона. У Ирана, несмотря на его положение, суверенитета много, поэтому его представители могут позволить себе говорить правду.

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Так, постоянный представитель Исламской республики при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Соединённые Штаты являются главным спонсором международного терроризма в мире. В частности, отметил Иравани, именно США обеспечивают Израилю возможность безнаказанно уничтожать — именно уничтожать — мирное население сектора Газа, поставляя израильским вооружённым силам десятки тысяч авиационных бомб и всячески оказывая ему протекцию на международной арене.

При всём этом, добавил дипломат, США хватает наглости обвинять в поддержке терроризма всех остальных, включая и сам Иран.

Здесь следует отметить, что заявления Иравани — это не просто красивые слова, это истина. Многие впоследствии признанные террористическими группировки изначально создавались американскими специальными службами в своих исключительно корыстных целях. Затем они выходили из-под контроля, поскольку отъявленного террориста держать в узде проблематично, и от их деятельности «огребали» и сами Соединённые Штаты. С террором, как, собственно, и с войной, шутки плохи, и заканчиваются они всегда плачевно.