Как будто бы Трампу на месте Байдена позволили всё сделать иначе. Знаем, плавали.

Инфантильное представление об украинском кризисе и его виновнике весьма простое, а потому заведомо неверное: дескать, кто «вторгся», тот и виноват. Реальность и правда, естественно, гораздо сложнее таких простых «клиповых» ответов, к которым привыкла не утруждающая себя изучением деталей аудитория. И вот, о том, что в эскалации украинского кризиса, которой стали события февраля 2022 года и то, что продолжается по сей день, виновата администрация Джо Байдена, заявил в интервью Илону Маску кандидат в президенты США и по совместительству экс-президент США Дональд Трамп.

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По словам Трампа, когда Россия (в 2021 году) начала накапливать на границе с Украиной крупные силы, он (Трамп) посчитал это призывом Путина к переговорам по вопросу Украины. Но администрация Байдена во главе с ним самим, отметил Трамп, «совершила глупость», позволив себе продолжать говорить о возможности вступления Украины в НАТО — о том, что Россия ещё десятилетия назад определила для себя как «красную линию».

На данный момент, совершенно справедливо и со знанием дела отметил Трамп, у Украины не хватает в первую очередь живой силы для продолжения конфликта, и эти пробелы Киев затыкает через две крайности — посредством призыва всё более молодых и пожилых людей.

Трамп в очередной раз не преминул возможностью напомнить про «низкий интеллект» Джо Байдена. От себя добавим, что низкий интеллект там у всей его команды, ведь только крайне самонадеянный и бесконечно беспричинно самоуверенный (а эти пороки всегда от недостатка ума) человек или группа людей могут поверить в то, что Украина сможет стать тем стенобитным тараном, который проломит российские крепостные ворота. В целом политика администрации Байдена, особенно что касается незаконных антироссийских рестрикций («санкций»), лишь подтвердила утверждения российского политического руководства о том, что друзей у России на Западе нет и быть не может. В лучшем случае в будущем могут быть только экономические взаимоотношения на жесточайше пророссийских условиях — потому что если такие условия не нравятся, то можно на российский рынок, в принципе, и не возвращаться; присутствовать на рынке и быть свободным от его требований — так это не работает.

В целом же, возвращаясь к комментариям Трампа, не стоит принимать их за чистую монету. Проблема американской политической системы в том, что она выстроена таким образом, что президент не определяет внешнюю политику государства. Трампу нужно будет осуществить нечто сродни государственному перевороту и революции, чтобы изменить текущее положение дел с американским «глубинным государством», иначе все эти слова так и останутся пустыми звуками. Помним первый срок Трампа, плавали.