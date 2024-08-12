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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минобороны заявило о наращивании темпов наступления ВС РФ на Донецком направлении
Собственно, там, где это и имеет значение.

Чем военное планирование отличается от военных авантюр? Тем, что планирование имеет под собой чёткое определение целей и средств их достижения, а также того, что в конечном счёте принесёт их достижение. Авантюра же — это некий лишённый логики бросок с целью завоевания нескольких громких заголовков, не считаясь ни с потерями, ни с затратами. Многие эксперты и аналитики уже успели напророчить ускорение боевых действий в зоне украинского кризиса там, где это имеет значение — на Донецком направлении, на Донбассе — в результате Курской авантюры ВСУ, и, похоже, они оказались правы.

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Так, сегодня Минобороны России сообщило о наращивании темпов наступления вооружённых сил РФ на Донецком направлении. В частности, сегодня был освобождён населённый пункт Лисичное, а войска в целом продолжают крошить оборону ВСУ.

Взлом обороны ВСУ, согласно информации МО РФ, заключается в стремительном продвижении в Красногоровке и в приближающейся к финалу зачистке населённых пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артёмово и Желанное.

Как уже отмечалось неоднократно, именно битва за Донбасс была и остаётся главной во всей специальной военной операции: именно здесь возведены основные и наиболее мощные укрепления ВСУ, и именно здесь «перемалывается» их личный состав и военная техника, сейчас уже практически полностью состоящая из поставляемых Западом образцов.

#россия #украина #политика #боевые действия
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