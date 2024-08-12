Похоже, Киев руками своего нелегитимного президента в очередной раз вляпался в историю по самые уши и даже глубже.

Официальный Киев этого, быть может, даже не понимает, что совершенно неудивительно, учитывая инфантилизм и преступную некомпетентность представителей нынешней утратившей легитимность украинской власти, но его действия в Курской области в конечном счёте будут очень дорого стоить Украине. Если всего пару недель назад киевские функционеры говорили о готовности к переговорам с Россией, то выходка в Курской области создала у них иллюзию успеха и снова затмила им разум. Вместо готовности к переговорам в Киеве теперь снова фантазии про «границы 1991 года» и тому подобные нереализуемые «мрии».

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Один из киевских функционеров даже позволил себе заявить, что операция в Курской области была организована с целью выбивания Украине лучших переговорных условий. Впрочем, как оно всегда было, есть и будет у текущего киевского руководства, пока его не сменят, всё опять пошло не по плану. Смысла в переговорах теперь не видят в Кремле.

Так, в рамках заседания по ситуации в Курской области президент России Владимир Путин заявил следующее:

«Судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем, но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики?».

Понятно, что переговоры будут только после того, как интервенты будут вышиблены с территории Курской области, а по чувствительным объектам на Украине, включая остатки энергосистемы, будет нанесена серия массированных ракетных ударов возмездия в назидание за террористическую выходку ВСУ и политического руководства Украины. Да, для мирных граждан Украины это будет большой неприятностью, но в конечном счёте обесточенная страна сопротивляться не в состоянии, и боевые действия в таком случае могут достаточно быстро завершиться, что на пользу в первую очередь самой Украине. Так что делать это, при всём понимании сопутствующих проблем, придётся, тем более что сейчас с политической точки зрения (а только политическая причина является ограничивающим фактором в специальной военной операции; потому что все средства и возможности есть) руки у российского политического руководства будут развязаны.