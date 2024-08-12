Неизвестна судьба 2 тысяч человек, эвакуированы 121 тыс. человек.

Халатность, проявленная при разведке и/или принятии решений касательно усиления обороны границы Курской области, имеет имена, фамилии, отчества, звания, должности и последствия. И если с ФИО и должностями пока не всё публично, то вот ущерб, нанесённый террористическими действиями ВСУ Курской области и её жителям, вполне себе можно измерить.

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В частности, о последствиях вооружённой агрессии ВСУ в Курской области и отчитывался временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов на совещании у президента России. Согласно официальной статистике, ситуация хоть и стабилизируется, но она остаётся сложной. В частности, 28 приграничных населённых пунктов Курской области сейчас находятся под контролем иностранной армии. Из приграничных районов Курской области проведена эвакуация 121 тысячи человек, однако судьба двух тысяч жителей захваченных ВСУ населённых пунктов остаётся неизвестной.

Вторжение в Курскую область произошло на глубину 12 километров и на ширину в 40 километров. Это немало. К этому моменту уже возведён противотанковый ров, строятся взводно-опорные пункты. Вопрос «почему сейчас, а не месяц назад?» при этом остаётся открытым.

Сейчас ВС РФ вышибают ВСУ из Курской области, уничтожая личный состав и технику. Полагаем, будет справедливо предположить, что массированные ракетные удары возмездия по чувствительным целям на Украине (включая остатки энергосистемы) уже спланированы и готовятся к осуществлению. Ответ на террор обязан быть, причём максимально жёсткий: противник обязан понимать, что его авантюры вернутся ему, причём на несколько порядков более ощутимо. При всём понимании последствий полного обесточивания Украины для мирных жителей страны, делать это необходимо: чем меньше возможностей для сопротивления, тем быстрее завершатся боевые действия; а это в первую очередь нужно самой Украине.