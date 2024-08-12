Потому что а как иначе?

Несмотря на то, что основные боевые действия в рамках украинского кризиса всё-таки ведутся на Донбассе, и именно там будет решён исход специальной военной операции, внимание общественности вполне закономерно приковано к вооружённой агрессии (вторжению) ВСУ в Курскую область. Поскольку российские военблогеры и самозваные «военкоры» по глупости или по незнанию, что, впрочем, ни в коем случае не должно освободить от ответственности, разогнали панику в первые дни вооружённой агрессии, Минобороны России приходится прилагать колоссальные усилия, чтобы купировать последствия вторжения не только «на земле», но и в информационном пространстве.

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И если с «землёй» всё понятно: по подразделениям ВСУ летит всё, что только можно, то вот с информационным пространством всё сложнее: нужно осуществлять видеофиксацию реалий на земле и оперативно публиковать соответствующие сведения. Сегодня преимущественно публикации от Минобороны России посвящены работе армейской авиации. На видео попали кадры работы ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28, применявших по скоплениям живой силы и по технике ВСУ как неуправляемые авиационные ракеты, так и управляемые ракеты «Вихрь».

В прошлом году, напомним, именно активнейшая работа авиации, преимущественно вертолётов Ка-52 с «Вихрями», сломала хребет украинскому так называемому контрнаступлению. Также будет и с вооружённой агрессией в Курской области.

Необходимо понимать, что ВСУ в рамках вооружённой агрессии в Курской области допустили ту же самую ошибку: пошли в наступление при полном отсутствии авиации со своей стороны и с крайне небольшим логистическим «плечом» у ВКС России.