Дело стратегической важности.

На протяжении десятилетий в России создавался план по замене ракет-носителей «Союз» и «Протон» на единую модульную платформу. Такой платформой стала ракета-носитель «Ангара», и вот, сегодня стало известно, что на предприятии «Полёт» в Омске начато серийное производство ракет-носителей данного современного семейства.

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Соответствующей информацией с журналистами поделился генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко.

Напомним, что перед ракетами-носителями семейства «Ангара» стоит задача замещения собой лёгких ракет-носителей класса «Союз», а также тяжёлых ракет-носителей «Протон-М». В особенности «Протон-М», поскольку данная ракета-носитель в первую очередь нуждается в замене по причине использования ею токсичного топлива. Для сравнения, «Ангара» летает на керосине, сжигающемся без остатка в чистом кислороде.