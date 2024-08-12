У вторгнувшихся подразделений ВСУ горит всё, что может гореть.

Вероятнее всего, вторжение вооружённых сил Украины в Курскую область станет поворотным моментом во всём украинском кризисе, поскольку с политической точки зрения все руки у российского руководства могут быть развязаны, а факт их скованности, как известно, это единственная причина, по которой с Украиной максимально «мягчат», ведь все средства и возможности для окончательного решения вопроса имеются.

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Уже сейчас понятно, что ВСУ в рамках своей Курской авантюры уничтожают одни из наиболее подготовленных подразделений, причём в промышленных масштабах: заход в Курскую область был осуществлён без авиации и без вменяемого количества средств противовоздушной обороны, в результате чего по наступающим подразделениям ВСУ со стороны ВС РФ сейчас летит всё, что только может. И вот, Минобороны России отчиталось о положении дел в зоне отражения вооружённой агрессии в Курской области по состоянию на 12 августа.

За прошедшие сутки в населённых пунктах Мартыновка, Борки и Коренево были отражены 7 атак 80 и 82 десантно-штурмовых бригад ВСУ. В районе населённого пункта Каучук были пресечены попытки прорыва ВСУ вглубь российской территории. А в районах Куриловки, Плехово, Любимовки, Суджи, Косицы, Гоголевки, Казачей Локни, Михайловки и Свердляковки по скоплениям противника наносились удары штурмовой и армейской авиации, а также артиллерии. Кроме того, удары авиацией и ракетными войсками наносились по местам расположения резервов ВСУ в Сумской области в районах населённых пунктов Мирополье, Могрица и Дробновщина.

В общей сложности за последние сутки при отражении вооружённой агрессии ВСУ в Курской области были уничтожены 20 боевых бронемашин противника, 8 БМП, 3 танка, 27 автомобилей и три гаубицы Д-20. Потери в личном составе ВСУ составили до 260 человек.

Работа продолжается, и необходимо понимать, что она с высокой вероятностью затянется, по меньшей мере, на несколько недель.