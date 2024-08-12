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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Белоусов назвал СВО вооружённым противостоянием России и коллективного Запада
Глядя на статистику ежедневно уничтожаемой в зоне СВО (и не только) техники, так оно и есть.

Собственная способность Украины к оказанию сопротивления российской специальной военной операции закончилась примерно к июню 2022 года. Это неоспоримый факт. Собственно, примерно к лету 2022 года специальная военная операция и закончилась бы, если бы коллективный Запад не решил поднять ставки и решить нанести России «стратегическое поражение». Безусловно, добиться этого не удалось и не удастся, но инфантилизм и откровенная глупость текущих западных «элит» и функционеров столь масштабны, что признать очевидное — свой собственный провал — там не в состоянии. Поэтому накачиваться деньгами и оружием Украина будет до талого: либо пока киевское политическое руководство не будет снесено некими прозревшими внутренними силами, либо пока ВС РФ не добьются полной и безоговорочной военной победы.

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Пока что всё складывается таким образом, что будет реализован последний вариант исхода этого кризиса. Тем временем жизнь и стандартная работа государства продолжаются, и сегодня был открыт Международный военно-технический форум «Армия-2024». С речью на его открытии выступил министр обороны России Андрей Белоусов.

В своём послании к участникам и посетителям форума Белоусов заявил, что специальная военная операция сейчас стала, по сути, «вооружённым противостоянием России и коллективного Запада», вызванным «желанием США и их союзников сохранить своё доминирование и не допустить построения нового многополярного и равноправного миропорядка».

В том, что дело обстоит именно так, несложно убедиться, если читать ежедневные сводки Минобороны России об уничтожаемой в зоне специальной военной операции (а теперь ещё и в зоне вооружённой агрессии ВСУ в Курской области) военной техники. Практически вся она на сегодняшний день — либо производства США, либо производства Франции, Германии, Британии, Польши и других «вписавшихся» государств. Частично — остатки советского (российского) наследия, которое российское руководство 1990-х не затребовало передать с Украины назад законному владельцу (РФ как правопреемнице и государству-продолжателю СССР).

#россия #украина #политика #боевые действия
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МО РФ сообщило о продолжении работы по отражению вооружённой агрессии ВСУ в Курской области
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