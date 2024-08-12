Как говорится, хочешь поднимать рейтинг — качай «аим».

Ещё когда в зоне специальной военной операции началась тотальная «дронизация» боевых действий, многие крикливые эксперты делали ставку на системы радиоэлектронной борьбы, от действия которых эти самые ударные беспилотники должны, в их представлении, просто падать, теряя управление. В реальности, конечно, это, во-первых, работает совсем не так, а во-вторых, эффективность любой радиоэлектронной борьбы крайне ограничена, а порой и вовсе равна нулю.

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Довольно быстро стало выясняться, что самое эффективное средство противодействия беспилотникам — это их огневое поражение, и что ставку надо делать не на радиоэлектронную борьбу, а на автоматизированные средства обнаружения и физического поражения БПЛА. Пока что до этого, по всей видимости, нужно ещё дожить, а тем временем бойцы вооружённых сил России демонстрируют, что выучка совместно с удачей позволяет противостоять беспилотникам и без дополнительных средств.

В частности, вчера в Сети стало вируситься видео (мы его прикладывать не будем, потому что в нём много ненормативной лексики; кому надо — видео легко ищется), на котором видно небольшую двигающуюся на бронетехнике колонну ВС РФ, которую начал настигать FPV-дрон ВСУ. Сначала бойцы решили, что это дружественный дрон, но затем по его поведению стало понятно, что беспилотник — противника. После этого одним из бойцов было принято решение открыть по дрону огонь: первым же выстрелом БПЛА был поражён, в результате чего с него сорвалась «морковка» (выстрел от РПГ-7), рухнувшая совсем рядом с проезжающей техникой; сам же поражённый дрон упал на обочине.

Здесь необходимо справедливости ради отметить тот неоспоримый факт, что колонне, да и стрелку в частности, несказанно повезло. Во-первых, дрон был замечен группой достаточно поздно: если бы он имел целью поразить именно транспорт, на котором двигался меткий стрелок, то ему хватило бы времени это сделать, и тогда красивой истории бы не получилось. Во-вторых, упавшая с дрона «морковка» могла угодить как во впереди едущую машину, так и непосредственно в ту, из которой по дрону осуществлялась стрельба: по счастливому стечению обстоятельств, средство поражения упало буквально в паре метров на обочине. Впрочем, «а ля гэр, ком а ля гэр»: удача во время боевых действий очень важна, и списывать со счетов решающий фактор именно удачи, безусловно, не стоит. При всём понимании мастерства стрелка.