Уничтожение ВСУ продолжается.

Поскольку самозваные «военблогеры» позволили себе разогнать истерику и панику относительно событий в Курской области, связанных со вторжением в неё вооружённых сил Украины, Минобороны России приходится из кожи вон лезть, чтобы оперативно информировать граждан о реальном положении дел. Полагаем, компетентным органам нужно хорошенько разобраться с фактом безответственного распространения многочисленными Telegram-каналами заведомо ложной раздувающей панику информации, ну а пока что возвращаемся к реальности.

реклама

Итак, группировка войск «Север» вместе с подошедшими резервами при поддержке авиации, БПЛА и артиллерии наносят поражение вторгнувшимся в Курскую область вооружённым силам Украины в районах населённых пунктов Толпино, Журавли и Общий Колодезь. В районах этих населённых пунктов удалось пресечь попытки прорыва вглубь территории.

Попытка прорыва в Беловский район, про которую самозваные «военблогеры» раструбили очередную панику сегодня ночью, на деле была полностью пресечена с нанесением ВСУ потерь в технике и личном составе в районах населённых пунктов Озерки и Ивановский.

В районе населённого пункта Любимовка ударом «Искандера-М» был уничтожен ЗРК «Бук-М1». Параллельно со всем вышеперечисленным ВС РФ наносят удары по приграничным районам Сумской области, где уничтожают резервы ВСУ вместе с ценными образцами техники. Так, в районе города Лебедин Сумской области было нанесено поражение трём пусковым установкам ЗРК Patriot и уничтожена одна РЛС AN/MPQ-65.

За сутки ВСУ на Курском направлении потеряли 38 единиц бронетехники, 4 артиллерийских орудия и 7 автомобилей. Потери в живой силе ВСУ составили порядка 230 человек. Суммарно за всё время вторжения в Курскую область ВСУ только на этом направлении потеряли до 1 350 человек личного состава, 29 танков, 23 БТР, 9 БМП, 116 боевых бронемашины, 20 автомобилей, 3 ЗРК «Бук-М1», 3 пусковые установки ЗРК Patriot и одну радиолокационную станцию, 10 артиллерийских орудий и 1 РСЗО «Град». К вопросу о масштабе этого вторжения и о том, что вышибать ВСУ с Курской области будут ещё, по меньшей мере, несколько недель. При условии, что агонизирующий официальный Киев не будет продолжать бросать в эту топку дополнительные резервы.