На днях Украина обнаглела настолько, что вынудила РБ на ответные действия.

Вчера президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил тревожную новость. Тревожную, конечно, для Украины, у которой и без того должно хватать поводов для тревоги и откровенной паники. Оказалось, что в пятницу вечером ВСУ запускали беспилотные летательные аппараты, которые нарушили воздушное пространство Беларуси. Силы ПВО РБ перехватили большую часть дронов-нарушителей, а те, что уничтожить не удалось, были перехвачены уже российским сегментом противовоздушной обороны.

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Лукашенко откровенно не понял, зачем Украина провернула такую выходку (откровенно говоря, все выходки и действия Украины практически не поддаются логическому объяснению), но на всякий случай сегодня вооружённые силы Республики Беларусь начали перебрасывать бронетехнику на Гомельское и Мозырское тактические направления — на границу с Украиной — с целью реагирования на возможные провокации со стороны официального Киева.

Здесь следует понимать, что последнее, что сейчас нужно Украине — это полноценное вступление Беларуси в этот конфликт, поскольку данное обстоятельство только ускорит неминуемый и давно очевидный исход специальной военной операции. По какой-то причине, у которой, опять же, нет логического объяснения, в Киеве полагают, что в случае вступления Беларуси в конфликт на помощь Украине побежит весь Североатлантический альянс (членом которого Украина вообще-то не является). Весьма наивно мыслить в этом ключе: НАТО, несмотря на свои бравурные заявления, прекрасно видит, что происходит, и что ВС РФ сотворят с совершенно не готовыми к реальным боевым действиям подразделениями европейских государств.