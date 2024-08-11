По армии вторжения летит всё, что только можно.

Мы уже не раз уточняли, что уничтожение вторгнувшейся в Курскую область группировки ВСУ, а также различных приставленных к ней наёмников, это вопрос не только конституционной важности — всё-таки речь идёт о защите территории России — но и вполне себе репутационной важности. Поэтому сейчас вооружённые силы Украины испытывают на себе огонь из всех стволов и всех калибров.

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В том числе и из современных российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» с боеприпасами с кассетными боевыми частями. Именно на счету этой системы удар по пусть и небольшой, но всё же колонне бронетехники ВСУ, состоящей из пяти бронеавтомобилей, в приграничном районе Курской области.

В результате удара были уничтожены все пять бронемашин. Что же до потерь в личном составе, то они могут варьироваться от пяти до двадцати человек — в зависимости от степени заполненности двигавшихся в составе колонны машин.

К слову, передвижение колоннами с опасно малой дистанцией между её участниками, как вы можете видеть, замечено и в ВСУ тоже.