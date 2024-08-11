Там ступа с «Бабою Ягой» идёт, бредёт сама собой.

Некоторые представители корпуса самозваных «военблогеров» по какой-то труднообъяснимой причине считают, что российские операторы FPV-дронов не знают о том, что один из самых эффективных способов противодействия крупным БПЛА оппонента — это их таран с помощью начинённого взрывчаткой FPV-дрона. В реальности, конечно, все всё прекрасно знают, и гораздо лучше самозваных «военблогеров», просто подобные кадры редко публикуются в Сети.

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Всё изменилось после вторжения ВСУ в Курскую область: Минобороны России вынуждено в усиленном режиме подавлять информационные вбросы «военблогеров» и прочих паникёров, заваливая свою официальную ленту многочисленными видео работы по отражению агрессии Украины на общепризнанной (это немаловажно для правильной подачи дальнейших ответных действий РФ перед странами глобального Юга; реакция коллективного Запада России уже давно безразлична) территории России.

В частности, один из таких роликов как раз и демонстрирует таран тяжёлого украинского беспилотника «Баба Яга» с помощью российского FPV-дрона. Поскольку видеоролик записывался с камеры непосредственно FPV-дрона, то кадров последствий этого тарана нет, но догадаться, что произошло с «Бабой Ягой», несложно. Варианта, на самом деле, два: либо этот тяжёлый БПЛА потерял управление и рухнул на землю без возможности заново взлететь, либо был взорван закреплённым на FPV-дрон боеприпасом прямо в воздухе — с понятными последствиями.