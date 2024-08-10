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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Искандер» прилетел по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области
ОТРК зовусь недаром — 15 тел одним ударом.

Активнейшая работа по уничтожению вторгнувшихся в Курскую область вооружённых сил Украины, о чём Киев, к слову, наверняка ещё 10 раз пожалеет, если, конечно, он способен выстраивать хоть какие-то причинно-следственные связи, в чём за 2,5 года возникли колоссальные сомнения, продолжается. По войскам вторжения летит всё, что только имеется в арсенале ВС РФ: корректируемые авиабомбы, фугасные авиабомбы, артиллерийские снаряды, беспилотники, ракеты разных классов, работает пехота и танки.

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Минобороны России в огромных количествах публикует видеоролики по уничтожению группировки вторжения ВСУ и всего, что ей сопутствует. Так, пару часов назад российское оборонное ведомство опубликовало кадры прилёта ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по командному пункту ВСУ в некоем приграничном с Курской областью районе.

Уточняется, что в командном пункте размещался офицерский состав 22-й отдельной механизированной бригады (омбр) ВСУ, а в результате удара «Искандером» были уничтожены 15 человек командного состава бригады.

Примечательно, что даже коллективно-западные кураторы и спонсоры Украины не понимают смысла этой отчаянной выходки киевского политического руководства в Курской области. По сути, в регионе сейчас в промышленных масштабах уничтожается как-никак, но всё же подготовленный личный состав ВСУ, а также военная техника, которую коллективный Запад чисто физически не в состоянии производить в количествах, позволяющих компенсировать потери в авантюрах Киева. И это ещё речь не заходит об общих последствиях этой выходки для Украины: по сообщениям отдельных украинских источников, в России уже принято решение на осуществление на Украине тотального блэкаута, в реалиях которого оказывать вооружённое сопротивление страна не сможет.

#россия #украина #политика #боевые действия
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Работают авиация, танки, артиллерия и беспилотники: МО РФ показала видеоролики уничтожения вторгнувшихся в Курскую область подразделений ВСУ
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