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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Работают авиация, танки, артиллерия и беспилотники: МО РФ показало видеоролики уничтожения вторгнувшихся в Курскую область подразделений ВСУ
Очевидно, без тотальной санитарной зоны и присоединения к РФ новых бывших регионов Украины это больше оставлять нельзя.

ВС РФ продолжают методичную и крайне важную работу по уничтожению вторгнувшихся на территорию Курской области России подразделений вооружённых сил Украины. Понятно, что обращаться в ООН по этому поводу совершенно бессмысленно, и разбираться с этой выходкой киевского политического руководства Россия будет самостоятельно и так, как посчитает нужным, ну а пока что идёт планомерное уничтожение живой силы и военной техники противника в промышленных масштабах.

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А чтобы эти заявления не казались никому пустыми звуками и попыткой «контролировать ущерб» после того, как вторжение иностранной армии было «прошляплено», Минобороны России каждый день публикует целые вереницы видеороликов, демонстрирующих активные действия авиации, артиллерии, танковых войск, операторов БПЛА по отражению агрессии в Курской области и в приграничных районах Сумской области, где размещены резервы для ввода на территорию РФ.

Вооружённые силы Украины уничтожаются многофункциональными истребителями Су-30СМ, истребителями-бомбардировщиками Су-34, дронами-камикадзе «Ланцет», многочисленными видами артиллерии и ракетного вооружения, а также непосредственно пехотой и танковыми войсками.

Сейчас ситуация в Курской области считается контролируемой, но сложной: продвижение ВСУ остановлено и потихоньку начинается откат положения дел к состоянию до 6 августа. При этом всё-таки необходимо понимать, что процесс вытеснения и уничтожения ВСУ в Курской области может затянуться на несколько недель: противник пытается закрепляться в населённых пунктах и максимально отсрочивать неизбежный и понятный финал этой авантюры.

К слову, эту авантюру можно использовать как прекрасный предлог для полного уничтожения остатков энергосистемы Украины. Тотальный блэкаут на Украине не только нарушит работу кустарных гаражных предприятий по сборке ударных дронов, но и парализует работу колл-центров, вымогающих у россиян порой совершенно нецензурные суммы денег, которые затем идут на финансирование ВСУ.

При всём понимании последствий блэкаута для простых граждан Украины, делать это, к сожалению, надо: обесточенная страна сопротивляться не может. А уж политические последствия для России в плане отношения к этим действиям стран глобального Юга уже давно должны перейти далеко на второй план, тем более теперь, когда российское политическое руководство вполне обоснованно может заявить, что Киев своими безрассудными действиями не оставил Москве другого выбора.

#россия #украина #политика #боевые действия
2
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«Искандер» прилетел по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области
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