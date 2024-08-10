Это стратегически важный проект, реализованный всего за полтора года.

На челябинском заводе «Электромашина», входящем в состав концерна «Уралвагонзавод» (госкорпорация «Ростех»), запущена в эксплуатацию новейшая линия цинкования. Этот стратегически важный проект, реализованный всего за полтора года в рамках программы технического перевооружения, призван существенно повысить качество и долговечность комплектующих для оборонной и гражданской продукции. Примечательно, что линия полностью построена на отечественном оборудовании, что лишний раз доказывает её технологическую независимость.

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Торжественный запуск линии ознаменовался визитом губернатора Челябинской области Алексея Текслера, заместителя генерального директора АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александра Болотова и генерального директора АО «НПО «Электромашина» Игоря Афанасьева. Губернатор напомнил про экологичность новой установки, позволяющей значительно снизить количество стоков и вредных выбросов.

Новаялиния цинкования должна обеспечить высокую коррозийную стойкость деталей, соответствующую строгим требованиям военных и гражданских стандартов. Благодаря полной автоматизации процесса, «Электромашина» сможет увеличить объёмы производства и повысить конкурентоспособность своей продукции.

Ранее на предприятии использовались менее совершенные технологии гальванизации. Теперь же цинкование будет применяться для обработки всех деталей, производимых на «Электромашине», — причём, как для военной, так и для гражданской техники.

Напомним, что АО «НПО «Электромашина» специализируется на разработке, производстве и ремонте электрооборудования, электрических систем и отдельных блоков для различных отраслей промышленности.