Украинский ва-банк закономерно и строго по методичке превращается в привычный для ВСУ цугцванг.

Действия киевского политического руководства в рамках текущего конфликта всё больше выглядят как конвульсии и истерика. Совершенно бессмысленный даже с тактической, не то что с оперативной и уж тем более стратегической точки зрения, поход на Курскую область, где сейчас в промышленных масштабах уничтожается дефицитная западная военная техника, производство которой в год меньше, чем суточные потери ВСУ только на данном направлении (мы уж молчим про линию боевого соприкосновения в целом). И вот, теперь, похоже, Киев хочет совсем уж быстро закончить этот конфликт собственным поражением и безоговорочной капитуляцией, попытавшись втянуть в него Беларусь.

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Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о том, что Украина запустила несколько воздушных целей и направила их в белорусское воздушное пространство. Войска противовоздушной обороны РБ осуществили перехват этих целей вчера вечером в 19:04 по московскому времени. По предварительным данным, речь идёт о беспилотных летательных аппаратах.

По словам Лукашенко, совместная белорусско-российская противовоздушная оборона отработала отлично: часть воздушных целей, запущенных с Украины, были уничтожены в небе над Беларусью, а те, что смогли преодолеть заслон, были ликвидированы уже российской частью совместной ПВО.

«Зачем это Украине, я не понимаю. Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся», — заявил Лукашенко.

Следует понимать, что Украине сейчас только вступления Беларуси в этот конфликт и не хватает: в период, когда вся линия боевого соприкосновения со стороны ВСУ трещит по швам, а окрестности Киева, по сути, беззащитны. Впрочем, как мы уже неоднократно отмечали, для киевских функционеров громкие заголовки и клипчики гораздо важнее долгосрочного планирования и оценки последствий своих необдуманных действий. Фантазировать, что выходки ВСУ останутся без возмездия, конечно, можно, но делать ставку на надежду в вооружённых конфликтах — это самое глупое, что только можно совершить.