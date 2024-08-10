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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ — о работе по отражению вооружённой агрессии ВСУ в Курской области
Процесс идёт.

Несмотря на то, что за «просып» вооружённой агрессии ВСУ в Курской области у целого ряда представителей российского генералитета должны слететь погоны, а, возможно, даже должна быть утрачена свобода, работа по купированию последствий этой поистине преступной халатности ведётся, и ведётся активно. Сегодня Минобороны России поделилось официальной сводкой о ходе действий по отражению вооружённой агрессии ВСУ на территорию РФ.

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Согласно сведениям российского оборонного ведомства, группировка войск «Север» совместно с подошедшими резервами, армейской авиации, артиллеристами и ракетчиками наносили огневое поражение личному составу и боевой технике вооружённых сил Украины в районах населённых пунктов Ивашковское, Малая Локня, Ольговка, Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях и Свердликово. На южной окраине населённого пункта Суджа в результате удара ракеты с термобарической боеголовкой были уничтожены 15 наёмников на службе у ВСУ.

В общей сложности за последние сутки — с полудня 9 августа до полудня 10 августа — потери ВСУ составили 36 единиц бронетехники, включая 10 танков, 3 БТР, 2 БМП и 21 боевая бронемашина. Также был уничтожен автомобиль, три артиллерийских орудия и пусковая установка РСЗО «Град». Потери в личном составе ВСУ составили до 175 человек. Суммарно же за время отражения вооружённой агрессии в Курской области были поражены 140 единиц бронетехники (если что, весь коллективный Запад в год производит столько, если не меньше), а также уничтожены или ранены 1 120 человек личного состава ВСУ и наёмников.

Параллельно с отражением агрессии ВСУ в Курской области российская авиация активно «утюжит» резервы вооружённых сил Украины в Сумской области. Интенсивность авиационных ударов по объектам в Сумской области, согласно донесениям местных властей, увеличилась в несколько десятков раз.

#россия #украина #политика #боевые действия
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