Если конкретнее, то их передал входящий в состав ОАК Иркутский авиационный завод.

Поскольку современный сухопутный конфликт, как мы прекрасно поняли по специальной военной операции, это совместное активное использование авиации, артиллерии и различных форм БПЛА, после чего на «зачищенные» территории уже заходит пехота и бронетехника, то важность наращивания выпуска новых боевых самолётов невозможно переоценить. Сегодня Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) отрапортовала о том, что в ведение Минобороны России — имеются в виду Воздушно-космические силы — передана новая партия многофункциональных истребителей Су-30СМ2.

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Это самая современная модификация истребителя Су-30, отличающая от предшественниц наличием усовершенствованного комплекса бортового радиоэлектронного оборудования и более широкими возможностями по боевому применению за счёт увеличенной дальности обнаружения и опознавания целей. Оснащается самыми современными российскими средствами поражения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», способными уничтожать объекты на дистанции в несколько сотен километров.

Сколько конкретно бортов входят в новую партию, не уточняется. Напомним, что российские авиационные заводы регулярно поставляют в войска также и Су-34, Су-35, Су-57 и другие боевые самолёты, включая в том числе проведение модернизации и выпуска полностью новых стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-160М соответственно.